Нєшка почина 48. „Петровски дзвон”

ПЕТРОВЦИ (РЕПУБЛИКА ГОРВАТСКА) – Централна манифестация култури Руснацох Републики Горватскей (РГ) „Петровски дзвон 2021”, 48. по шоре, почина нєшка у Петровцох, а будзе тирвац и ютре, 19. юния.

Нєшкайша програма почина на 18 годзини у Етноґрафскей збирки у Петровцох дзе будзе вистава фотоґрафийох з нагоди означованя 50-рочнїци часописа „Нова думка”, а на 19,30 почнє промоция трох кнїжкох. На 20 годзин плановани Литературно-музични вечар Руснацох з нагоди ювилею „Новей думки” и 50-рочнїци часопису за дзеци „Венчик”.

Наютре, 19. юния, на 19,30 годзин будзе Смотра музичней и фолклорней творчосци „Петровски дзвон 2021”, дзе буду участвовац ансамбли Руснацох у РГ зоз Риєки, Заґребу, Винковцох, Райового Села, Осиєку, Вуковару, Петровцох, Миклошевцох, а наступя о госцуюци ансамбли.

Тогорочна 48. манифестация отрима ше под покровительством Совиту за национални меншини РГ, а зоз финансийну потримовку Општини Боґдановци.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)