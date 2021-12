Нєшка премиєра документарного филма Марини Тодич

КОЦУР – У просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Коцуре нєшка, 29. децембра, будзе отримана премиєра документарного филма „Чи роздумуєш?” Марини Тодич.

Марина млада дзивка зоз Коцура, студентка културолоґиї. Участвовала у велїх проєктох и роботньох у орґанизациї ОПЕНС-у, ЕРАСМУС-у, и других. Потераз поставела єдну дзецинску представу зоз коцурскима дзецми, а зняла и три краткометражни филми. Того року участвовала и на 17. Филмским фестивалу „Шлєбодна зона” у Беоґраду, на котрим ше представела зоз кратким документарним филмом „На наш способ”.

Премиєра Маринового документарного филма „Чи роздумуєш?” заказана за 18 годзин.

