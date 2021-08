Нєшка Преображенє, почина Водицов камп

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая нєшка припада швето Преображенє Господнє. На велькей Служби будзе и пошвецанє овоци.

Преображенє пригадує євангелску подїю кед ше Исус Христос пред трома ученїками на гори Тавор преображел тє. указал им свойо божество.

Служби Божо як на швето, у катедралней церкви утриня на 7 годзин и Служба Божа на 8 годзин. Велька Служба на 10 годзин будзе у Водици и будзе и обряд пошвецаня овоци. Вечарша Служба у церкви на 19 годзин.

У Водици, наютре пополадню починаю и духовни вежби за младих – Водицов камп на тему Молитва и живот. Обчекує ше же на кампу будзе коло 65 учашнїкох вєдно з волонтерами котри камп пририхтали. Сход учашнїкох у Водици на 15 годзин, а програма на Кампу почнє на 16 годзин.

На програми кампу духовни, креативни и забавни змисти, през викладаня, дискусиї, роботнї, змаганя и друженя.

Учашнїки найвецей з Керестура алє єст приявених и зоз Коцура, Нового Саду, Кули, Бечею, Суботици, Беоґраду и Савиного Села.

Камп ше закончує на нєдзелю 8. авґуста у позних пополадньових годзинох, а орґанизує го керестурска парохия и парохийни Каритас.

Дзецинска Служба Божа того дня, тє. на нєдзелю, за шицких, нє будзе у катедралней церкви, алє у Водици на 11,30 годзин.

