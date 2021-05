РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка од 11 до 13 годзин будзе Приява и приємни испит до Музичней школи тє. Школи за основне музичне образованє з Кули, до єй оддзелєня у Руским Керестуре (уход од двора у ОШ Петро Кузмяк).

Конкурс за наступни школски рок у керестурским оддзелєню отворени за три инструменти – то клавир, гармоника и тамбура.

Приявиц ше, а тиж достац и подробнєйши информациї, мож и на сайту школи www.somokula.com.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)