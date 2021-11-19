Нєшка промоция Зборнїку роботох зоз пиятей науковей конференциї младих у Новим Садзе

НОВИ САД – Промоция Зборнїка зоз пиятей рускей науковей конференциї за студентох, младих науковцох и фаховцох, будзе отримана нєшка на 11 годзин на адреси Футожска 2, у Новим Садзе.

То Зборнїк зоз конференциї котра отримана у онлайн режиму 12. мая того року у орґанизациї Новинско-видавательней установи „Руске слово”/Часопису МАК и Заводу за културу войводянских Руснацох.

Видавателє тей публикациї и Оддзелєнє за русинистику Филозофского факултету и нєформалне здруженє Виглєдовацки круг, а у публикациї обявени роботи осем авторох – Ани Римар Симунович, Андрея Ороса, Єлени Дудаш, Якуба Павляка, Доротеи Будински, Саши Сабадоша, Марини Сакач и Марини Шлемендер.

Пре епидемийни мири, число присутних огранїчене.

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