Нєшка промоция кнїжки „Зоз поштаровей торби” Дюри Салонтая

НОВИ САД – Промоция кнїжки гуморескох „Зоз поштаровей торби” Дюри Салонтая будзе нєшка, 30. мая, на 18 годзин у просторийох Видавательней хижи Прометей (Светозара Милетича 16).

На промоциї буду присутни и дакедишнї авторово колеґове – новосадски поштаре, цо будзе нагода упознац ше зоз роботу поштарох у Новим Садзе у другей половки 20. вику, кед поштаре мали нєпостреднєйши контакт зоз людзми.

Планує ше на промоциї представиц и лауреатку за карикатуру Коцурскей чутки 2022, Миряну Бауцал.

Обезпечене и одредзене число безплатних прикладнїкох кнїжки.