Нєшка промоция кнїжки шахисти Лазора

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Доме култури у Хорскей сали на 19 годзин, будзе промоция кнїжки о шаху Путованє през шаховске кральовство, автора Владимира Лазора, нашого познатого шахисти з Кули.

Свойо длугорочне искуство Лазор овиковичел з кнїжку котра шаховски учебнїк зоз 30 поглавями, алє попреплєтани зоз його шаховско-животну биоґрафию дзе шах мал барз важне место. Кнїжка прето може буц цикава и тим цо бавя, або лєм почитую шах, а штредком юния ю видала Видавательна хижа „Тиски квиток” з Нового Саду.

Лазор свойочасово дзешец роки бавел и за керестурски Шаховски клуб „Русин” хтори ше постарал и о орґанизациї тей промоциї.

