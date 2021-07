Нєшка промоция кнїжкох „Розваляни салаш” и „Перли шветовей поезиї”

ДЮРДЬОВ – Нєшка, 10. юлия, з початком на 20 годзин у Рускей школи у Дюрдьове будзе отримана промоция двох кнїжкох – „Розваляни салаш” др Янка Сабадоша и „Перли шветовей поезиї” Михала Рамача.

Роби ше о двох нових кнїжкох НВУ „Руске слово” котри обявени у априлу. Кнїжку „Розваляни салаш” финансовала авторова фамелия, а „Перли шветовей поезиї” Амбасада України у Републики Сербиї.

Любителє добрей и квалитетней прози и поезиї поволани на промоцию, а заинтересовани на концу промоциї годни купиц свой прикладнїк.

