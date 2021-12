Нєшка промоция моноґрафиї о фотоґрафийох Будинскових сликерох з Керестура

НОВИ САД – Промоция троязичней моноґрафиї „Руски Керестур – Живот и обичаї Руснацох у обєктиве фотоґрафох Будински” авторки Миряни Дєкич, будзе отримана нєшка на 14 годзин у обєкту Свилара у улїци Дьордя Райковича 6б у Новим Садзе, зоз провадзацу виставу паноох „Обряди преходох у фокусу обєктиву фотоґрафох Будински”.

О моноґрафиї буду бешедовац рецензент проф. др Янко Рамач, историчар проф. др Дюра Гарди и авторка, а виставу годно опатриц у истим просторе по 26. децембер од 10 до 18 годзин.

