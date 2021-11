КУЛА – Нєшка з початком на 10 годзин, у шветочней сали Скупштини општини Кула будзе отримана презентация Розвойного фонду Войводини.

РФВ представи вигодни кредити котри понукаю польопривреднїком и привреднїком зоз териториї Войводини.

Орґанизаторе ЛАҐ Щерцо Бачкей и КЛЕР Општини Кула, а поволани шицки заинтересовани гражданє.

