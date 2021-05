Нєшка процесия до Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурскей парохиї вчера бул перши дзень велького швета – Сошествиє Св. Духа – Русадля, а нєшка на други дзень пойдзе и процесия до Водици.

У катедралней церкви Служби нєшка на 8 и 10 годзин, на концу будзе и мированє, вечарша Служба будзе у Водици на 19 годзин тиж и мированє, а вона будзе и за тих цо нє годни отримац ютрейши Завитни дзень у Водици.

Нєшка на 17 годзин, зоз церковней порти руши процесия до Водици, и шветочно будзе однєшени и желєни венєц хтори вчера виплєтли жени у центре Йосафата. Зоз тим венцом ше вец у Водици оквици Водицова икона Богородици, котрей того року 160 роки як є намальована.

Наютре, треци дзень Русадльох, у Водици ше означи и Завитни дзень наших предкох. Архиєрейску Литурґию на 10 годзин там будзе предводзиц наш епарх владика Георгий Джуджар зоз священїками, а вечарша Служба у катедралней церкви на 19 годзин.

