Нєшка реприза представи „Ениґма Дядя” на керестурскей сцени

РУСКИ КЕРЕСТУР – Представа „Ениґма Дядя” будзе виведзена нєшка з початком на 19 годзин, а пре вельку заинтересованосц публики у Руским Керестуре.

З тоту представу отворени 53. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї, а з хтору театер означує и 50 роки свойого иснованя. Слово о мултимедиялней представи у хторей, окрем ґлумцох на сцени, приповедку провадза и автентични фотоґрафиї, видео и авдио записи позберани зоз 50 рокох творчосци нашого театру, як и зоз живота єдного од найзначнєйших театралних ентузиястох медзи Руснацами на тих просторох, Петра Ризнича Дядї.

Представу пририхтал Руски народни театер „Петрo Ризнич Дядя”, текст и режию подписує Славко Орос, а ґлуми єденацчлени ансамбл домашнєй сцени – Яким Винаї у главней улоги Дядї, а вєдно з нїм Адриана Надь, Емилиян Няради, Иван Емейди, Силвия Малацко, Мая Зазуляк Гарди, Мирослав Малацко, Ненад Канюх, Владимир Надь, Владимир Варґа и Дорика Емейди.

Уходнїца кошта 100 динари.

