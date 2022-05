Нєшка Републичне змаганє з руского язика

ДЮРДЬОВ – У Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, нєшка будзе отримане 21. Републичне змаганє з руского язика и язичней култури основних школох у хторих ше настава орґанизує по руски и школох у хторих ше руски язик виучує як виборни предмет зоз елементами националней култури.

Змагац ше буду школяре седмей и осмей класи хтори пласман на Републичне змаганє виборели на 12. Медзиокружним змаганю хторе тиж отримане у керестурскей Школи. У порядней настави зоз седмей класи будзе пецерих змагательох а зоз осмей штверих, док у виборней настави змагац ше буду пецеро зоз седмей и шесцеро школяре зоз осмей класи.

Републичне змаганє будзе шветочно отворене после 9,30 годзин, школяре тести почню виполньовац на 10 годзин, а преглашенє резултатох предвидзене у чаше од 15 до 15,30 годзин.

Змаганє орґанизую Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою Републики Сербиї, Дружтво за руски язик, литературу и културу и ОШ „Йован Йованович Змай”.

