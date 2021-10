Нєшка Русиново когуцики и пионире бавя процив Зомборцох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалере Фодбалского клубу Русин нєшка отримаю змаганя на домашнїм терену, на Ярашу процив своїх парнякох зоз Зомбору.

На 15,30 годзин на Ярашу, процив ФК Спектар зоз Зомбору, змаганя одбавя когуцики и пионире ФК Русин, а у Бачким Петровцу на 16 годзин наступи Русинов подросток процив ФК Младосц.

На пондзелок 4. октобра, пополадню, на домашнїм терену, младша екипа пионирох, дзеци народзени 2010. року, одбави приятельске стретнуце процив ФК Текстилац з Оджаку, а на штварток 7. октобра, тиж у приятельским стретнуцу процив Текстилцу, будзе бавиц старша екипа пионирох, односно дзеци народзени 2009. року.

