Нєшка Руска матка означи 30-рочнїцу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Руска матка основана пред трицец роками праве на нєшкайши дзень, цо означи зоз пригдну програми пре епидемиолоґийну ситуацию.

Ювилей будзе означени скромнєйше як ше плановало, та на 11 годзин у уходу до Спортскей гали у Руским Керестуре будзе отворена вистава малюнкох зоз другей Подобовей колониї Еуфемия Гарди хтора отримана того року.

Потим на 12 годзин у просторийох Рускей матки будзе отримана шветочна схадзка Управного одбору тей нашей орґанизациї, а будзе пошвецена тому значному ювилею.

