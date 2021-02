РУСКИ КЕРЕСТУР – Порядна рочна скупштина Рускей матки, мала би буц отримана нєшка у сали Месней заєднїци Руски Керестур з початком на 11 годзин.

На дньовим шоре Скупштини плановани звит о роботи Матки у прешлим року, як и звити зоз єй месних, реґионалних и городского одбору у Керестуре, Коцуре, Кули, Вербаше, Шидзе и Новим Садзе.

Предвидзене и розпатранє Финансийного звиту за 2020. рок, а тиж так и плани роботи цалей Матки и спомнутих одборох у шицких местох дзе исную.

