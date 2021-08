ПЕТРОВАРАДИН – У Марийовим святилїщу на Текийох при Петроварадину нєшка на 15,30 годзин будзе наша грекокатолїцка Служба Божа, попри богослуженьох на других язикох.

Служиц будзе парох новосадски о. Юлиян Рац, а пол годзини пред Службу Божу годно ше и висповедац.

Под час Служби треба отримовац препоручени мири защити, ношиц защитни маски, тримац дистанцу и керовац блїзки контакти.

