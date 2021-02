Нєшка Стритениє и Лурдеска дзевятнїца

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая по григориянским календаре нєшка швето Стритениє Госоиднє, а почина и Лурдеска дзевятнїца.

Швето Стритениє Господнє припомина євангелску подїю кед Мария и Осиф по тедишнїм закону малого Исуса однєсли до храму приказац Богу. Ту их стретли старик Симеон и пророчица Ана хтори у малим дзецку препознали будуцого Месию.

Швето у керестурским храме будзе означене на Службох Божих на 8, 10 и 17 годзин, а дзевятнїца того дня будзе у церкви на 16,15, а други днї у Старим манастире на Капущаним шоре и дзевятнїца и вечарша Служба Божа.

Лурдеска дзевятнїца ше од нєшка модлї и у других наших парохийох.

