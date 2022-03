Нєшка схадзка Вивершного одбору

НОВИ САД – Вивершни одбор Националного совиту Руснацох нєшка у Новим Садзе отрима петнасту порядну схадзку.

На схадзки ше буду розпатрац звити о роботи за прешли рок, плани роботи и финансийни плани за тот рок шицких установох котрим НС снователь, як и звити и плани самого НС.

Попри тим, будзе слова и о Календару репрезентативних манифестацийох у 2022. року и розправа о местох наступних отримованьох Централней преслави Националного швета Руснацох.

Схадзка будзе отримана на 11 годзин у просторийох Руского културного центру у Новим Садзе.

