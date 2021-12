Нєшка схадзка Националного совиту Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка на 18 годзин, у Доме култури Руски Керестур, будзе отримана 20. порядна схадзка Националного совиту Руснацох.

На Дньовим шоре будзе приношенє одлуки о вименки Финансийного плану Националного совиту за 2021. рок, приношенє одлуки о даваню думаня о кандидатови за предсидателя Управного одбору Дома култури Руски Керестур, приношенє одлуки о менованю окончовательох длужносци предсидателя и членох Управного одбору Фондациї „Fundatio Ruthenorum“ и приношенє одлуки о порушованю инициятиви за уводзенє руского язика за студентох Педаґоґийного факултету у Зомборе.

