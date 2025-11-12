Нєшка схадзка Националного совиту Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На штварток, 13. новембра будзе 40. схадзка Националного совиту Руснацох. Схадзку ше отрима у просторийох Дома култури на 18 годзин.

На дньовим шоре будзе дзевец точки, а будзе ше бешедовац о активносцох медзи двома схадзками, потвердзи ше мандати нових членох Националного совиту, принєше ше одлуки о Звиту ревизиї финансийного дїлованя Националного совиту Руснацох у 2024. року и розриши ше и менує члена Управного одбору НВУ Руске слово.

Тиж ше принєше одлуки о менованю подпредсидателя и одредзи заменїка предсидателя, и принєше ше одлуки о менованю членох Вивершного одбору, членох Одбора за образованє, Одбора за културу, будзе ше меновац предсидателя и членох Одбора за информованє и Одбора за службене хаснованє язика и писма.