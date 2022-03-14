Нєшка схадзка НС Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Порядна схадзка Националного совиту (НС) Руснацох, двацецпията по шоре, будзе отримана нєшка, 14. марца на 18 годзин у просторийох Дома култури у Руским Керестуре.

На схадзки ше будзе розпатрац Финансийни звит и закончуюци рахунок Националного совиту Руснацох за 2021. рок, а на обсяжним дньовим шоре и даванє согласносци на финансийни звити и плани роботи установох чий снователь НС Руснацох.

Єдна з порядних темох на початку каждого календарского рока и розправа о Календару репрезентативних манифестацийох Руснацох, як и розправа о местох наступних отримованьох Централней преслави Националного швета Руснацох.

На нєшкайшей схадзки предвидзене и приношенє одлуки о реаґованю на ситуацию у України.

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