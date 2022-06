Нєшка схадзка НС Руснацох

Порядна схадзка Националного совиту Руснацох, 27. по шоре, будзе отримана нєшка, 23. юния, на 18 годзин прейґ Зум платформи.

На схадзки будзе бешеди о менованю членох Управного одбору Фондациї „Fundatio Ruthenorum”, даваню предкладаня за менованє члена и предсидателя Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох, менованю члена Надпатраюцого одбору Новинско-видавательней установи „Руске слово”.

Тиж так, на дньовим шоре будзе и розправа о активносцох вязаних за Попис жительства 2022. року, о нєдостаточним чишлє наставного кадру у настави по руски у наиходзацих рокох и о анализованю Националней стратеґиї Руснацох у Сербиї.

(Опатрене 51 раз, нєшка 51)