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Нєшка схадзка НС Руснацох

автор м. зазуляк гарди 23. юний 2022

Порядна схадзка Националного совиту Руснацох, 27. по шоре, будзе отримана нєшка, 23. юния, на 18 годзин прейґ Зум платформи.

На схадзки будзе бешеди о менованю членох Управного одбору Фондациї „Fundatio Ruthenorum”, даваню предкладаня за менованє члена и предсидателя Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох, менованю члена Надпатраюцого одбору Новинско-видавательней установи „Руске слово”.

Тиж так, на дньовим шоре будзе и розправа о активносцох вязаних за Попис жительства 2022. року, о нєдостаточним чишлє наставного кадру у настави по руски у наиходзацих рокох и о анализованю Националней стратеґиї Руснацох у Сербиї.

 

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