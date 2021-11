РУСКИ КЕРЕСТУР – Прейґ Зум платформи нєшка на 18 годзин будзе отримана схадзка Националного совиту Руснацох.

На схадзки плановане даванє думаня на ребаланс буджету Заводу закултуру войводянских Руснацох, хтори нєобходни же би ще могло реализовац средства хтори достати по конкурсох, як и за средства хтори Покраїна опредзелєла за реновиранє будинку у Матици сербскей.

