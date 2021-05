РУСКИ КЕРЕСТУР – Одбор за информованє Националного совиту Руснацох нєшка отрима трецу порядну схадзку прейґ Зум апликациї.

На Дньовим шоре буду розпатрани План роботи и Финансийни план Одбору за 2021. рок, як и Одлуки Националного совиту о анализи Националней стратеґиї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)