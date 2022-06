НОВИ САД – Нєшка, 16. юния, будзе отримана 4. порядна схадзка Одбору за информованє Националного совиту Руснацох.

На дньовим шоре буду штири точки, а найважнєйша з нїх приношенє одлуки о розподзельованю финансийних средствох Одбору у 2022. року.

Схадзка почнє на 19 годзин у просторийох Руского културного центра у Новим Садзе.

