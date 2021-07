РУСКИ КЕРЕСТУР – У Хорскей сали керестурского Дома култури нєшка на 19 годзин будзе отримана схадзкаОрґанизацийного и Програмного одбору Фестивала рускей култури „Червена ружа”.

На схадзки ше буду ришовац вецей програмски, орґанизацийно-технїчни и финансийни елементи 60. Фестивалу рускей култури „Червена ружа”.

