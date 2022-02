У Керестуре схадзка о ровнаню дильовох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Орґанизаторе роботней акциї ровнаня дильовох – польопривреднїки, члени Здруженя продуковательох паприґи Капсикум анум и Месна заєднїца Руски Керестур, зволали схадзку о наиходзацей роботней акциї ровнаня дильовох.

Схадзка будзе отримана нєшка на 18 годзин у просторийох Майсторского дому, а поволани шицки заинтересовани польопривреднїки же би ше утвердзело хтори дильови найгорши, а тиж и же би ше порадзело же хто и як будзе участвовац.

Начално иснує план по котрим би польопривреднїки требали видвоїц по 2.000 динари, потим ше рахує и на часц средствох зоз Општини, а парасти хтори розполагаю з моцнєйшу механїзацию буду реализаторе акциї.

