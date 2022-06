КОЦУР – У просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Коцуре нєшка, 10. юния на 19,30 годзин, будзе отримана дзевята порядна схадзка Роботного цела за младих.

За схадзку предложени Дньови шор по котрим, медзи иншим, буду розподзелєни средства по Конкурсу за софинансованє проєктох младих у рускей заєднїци у 2022. року.

