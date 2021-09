Нєшка схадзка СО Кула

КУЛА – Предсидатель Скупштини општини Кула, Владимир Дюрович, заказал двацету схадзку локалного парламенту за нєшка, 24. септембер, зоз початком на 10 годзин.

Пред одборнїками найду ше єденац точки на Дньовим шоре, медзи хторима и предклад Одлуки о вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету општини Кула за 2021. рок и Звит о вивершеню Одлуки о буджету општини Кула за период од 1. януара по 30. юний 2021. рок.

Одборнїки, медзи иншим, буду розпатрац и предклади Одлукох о – финансийней потримовки фамелиї зоз дзецми и злєпшованю условийох за задовольованє основних потребох дзецох при образованю и воспитованю, о зменшованю вредносци нєрухомосци у явним власнїцтве Општини Кула, порушованю поступку за оцудзенє нєрухомосци зоз явного власнїцтва Општини Кула и предклад Одлуки о розписованю явней оглашки за оцудзенє нєрухомосци зоз явного власнїцтва Општини Кула, як и предклад Ришеня о даваню согласносци на вименки и дополнєня Програми дїлованя ЯКП Пречисцовач Вербас-Кула Вербас за 2021. рок и Ришеня о даваню согласносци на вименки и дополнєня Окремней програми за хаснованє средствох зоз буджету Општини Вербас и Кула ЯКП Пречисцовач Вербас-Кула Вербас за 2021. рок.

Конєц схадзки резервовани за кадрово ришеня и одборнїцки питаня.

