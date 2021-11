Нєшка схадзка СО Кула

КУЛА – Схадзка Скупштини општини Кула будзе отримана нєшка у велькей сали СО Кула з початком на 10 годзин. На дньовим шоре пред одборнїками будзе Одлука о додзельованю припознаньох и наградох Општини Кула, як и Одлуки о предаваню маєтку зоз явней своїни.

Потим Звити о дїлованю явни комунални подприємства котрим снователь Општина за 2020. рок, та и даванє согласносци на хаснованє мена општини Кула у назви єдного привредного дружтва.

На самим концу схадзки предвидзене гласанє о розришованю и менованю членох школских одборох, єдного члена Дому култури Руски Керестур, и менованє Локалного совиту родичох.

