НОВИ САД – Схадзкa Управного одбору Дружтва за руски язик, литературу и културу, осма по шоре, будзе отримана нєшка, 24. юния, на 11 годзин у просторийох Руского културного центру у Новим Садзе.

На схадзки, медзи иншим, будзе слово о активносцох Дружтва медзи двома схадзками, препатрунку приходох и розходох Дружтва за 2021. рок, як и о новших виданьох у 2022. року.

