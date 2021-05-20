Нєшка схадзка УО Заводу за културу ВР

НОВИ САД – Управни одбор Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР) нєшка отрима 28. схадзку у просторийох Заводу, на 17,30 годзин.

На Дньовим шоре ше находза вкупно седем точки, спомедзи хторих розпатранє звиту и предклад Ранґ лїстини фаховей Комисиї за оценьованє проєктох послатих на Конкурс за софинансованє програмох и проєктох очуваня, пестованя, презентациї и розвою култури и уметности рускей заєднїци у Републики Сербиї, як и приношенє Одлуки о розподзельованю средствох по Конкурсу и приношенє Одлуки о способе розподзельованя средствох по проєкту Очуванє културного нашлїдства Руснацох хтори прилапени зоз Програму роботи за 2021. рок.

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