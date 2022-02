Нєшка схадзка УО и Редакцийного одбору глашнїка „Руснак” Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Заєднїцка схадзка Управного одбору и Редакцийного одбору глашнїка Руснак Рускей матки будзе отримана нєшка у канцелариї РМ з початком на 17 годзин.

На дньовим шоре будзе насампредз догварка о термину отримованя порядней рочней скупштини РМ котра того року ма буц и виборна. Потим шлїдзи догварка о розподзельованю тиражу нєдавно видрукованей кнїжки Мала история Руснацох автора Ивана Попа, котра преложена на наш руски язик.

Шлїдзи и информация о трецим зашеданю Шветовей ради РРЛ котре заказане за 26. фебруар у Переґу маре у Румуниї, а на концу предсидатель Дюра Папуґа винєше информациї о поднєшених проєктох на конкурси покраїнских секретариятох.

На схадзку поволани шицки члени УО и Редакцийного одбору.

