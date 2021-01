РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Рускей матки у Руским Керестуре нєшка на 17 годзин будзе отримана схадзка Управного одбору тей орґанизациї, а на дньовим шоре штири точки.

Медзи иншим, розпатрац ше будзе предкладанє за преверйованє, порушованє поступку и утвердзованє Кода русинского язика, литератури и култури при Каталоґизациї у виданьох на руским язику ЦИП, будзе и догварка о можлївосцох отримованя порядну рочну Скупштину РМ у фебруару и друге.

