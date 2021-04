Нєшка схадзка УО Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Заєднїцка схадзка Управного одбору Рускей матки и Редакцийного одбору глашнїка РМ Руснак будзе отримана нєшка на 15,30 годзин, у Канцелариї РМ у Керестуре.

На дньовим шоре шейсц точки, а медзи нїма розпатранє предкладаньох месних/городского/реґионалного одбору РМ и вибор мандатарох одборох за фахову роботу Матки за штири обласци, як и приношенє одлуки и числу членох одборох, и о часу пририхтованя програмох їх роботи.

Догварка ма буц и о запровадзованю активносцох за друкованє кнїжки на руским язику проф. др Ивана Попа Мала истприя Русинох, розпатрац ше будзе предложени План активносцох РМ за наступни попис жительства, як и о будуцих явних трибинох хтори Матка будзе орґанизовац.

