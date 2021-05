Нєшка схадзка УО Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка на 18 годзин у Канцелариї Рускей матки (РМ) будзе нова схадзка Управного одбору Рускей матки и РО Глашнїка Рускей матки Руснак, зоз представителями одборох за фахову роботу РМ.

На дньовим шоре схадзки будзе розпатранє предкладаня о менованю членох одборох за фахову роботу РМ и їх предложених програмох роботи и Планох активносцох у 2021. року. Будзе винєшена информация о поднєшених проєктох и приявох РМ на конкурси у тим року, а тиж и розпатранє предкладаня за конкурованє Форума младих РМ на Конкурс Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох.

