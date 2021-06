Нєшка схадзка УО Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – У канцелариї Рускей матки нєшка на 18 годзин будзе заєднїцка схадзка Управного одбору Рускей матки и РО Глашнїка Рускей матки Руснак.

На дньовим шоре штири точки, а перша розпатранє потребох и можлївосцох за урядове реаґованє РМ на нєурядово одлуки и опредзелєня Националного совиту Руснацох и його Роботного цела за младих по питаню даваня потримовки РМ и одобрйованя средствох по проєктох РМ и Союзу Руснацох Укрїнцох у Сербиї.

Розпатрац ше будзе и менованє членох Одбору РМ за образованє и його програми роботи, як и Одбору за медзисобне сотруднїцтво членских орґанизацийох Шветового конґресу РРЛ.

На дньовим шоре и розпатранє можлївосцох за обезпечованє средствох за друкованє двох числох глашнїка РМ Руснак.

