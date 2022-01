РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка на 15 годзин, у канацелариї у Спортскей гали, будзе отримана заєднїцка схадзка Управного одбору Рускей матки и Редакцийного одбору єй глашнїка Руснак.

На дньовим шоре плановани вецей точки котри ше дотикаю орґанизациї Шветового конґресу РРЛ котри ма буц отримани того року у Новим Садзе.

На дньовим шоре и розпатранє и пририхтованє за порядну Рочну скупштину котра того року будзе и виберанкова.

