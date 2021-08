Нєшка схадзка Управного одбору Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – У канцелариї Рускей матки нєшка схадзка Управного одбору тей орґанизациї, з початком на 17 годзин.

На дньовим шоре штири точки, а перша медзи нїма розпатранє потераз запровадзених активносцох на друкованю кнїжки Мала история Руснацох проф. Ивана Попа преложеней на руски язик.

Будзе ше догваряц и о виборе делеґациї РМ и можлївосцох и способу єй одходу на XVI Шветови конґрес Русинох/Руснацох/Лемкох котри би мал буц отримани у Кринїци у Польскей у септембру того року.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)