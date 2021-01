Нєшка трокральова Вилїя, нє будзе пошвецанє обисцох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая, хтора ше ровна по григориянским календаре, нєшка Богоявлєнска тє. трокральова Вилїя, а наютре швето Богоявлєнє Господнє – Трокралї. Пошвецанє обисцох нє будзе.

Нєшка на Вилїю Василийова Служба Божа на 8 годзин, а вечар на 17 Всеночне. У єдзеню, на тот дзень ше и строго посци, як и на крачунску Вилїю.

Наютре швето Богоявлєнє Господнє, здогадованє на євангелску подїю кед Йоан Креститель у рики Йордан покресцел Исуса Христа. Того дня Служби Божо у катедралней церкви буду на 8 годзин, велька зоз пошвецаньом води на 10 и вечарша на 17 годзин.

Як виглашел парох керестурски о. Михайло Малацко, того року нє будзе пошвецанє обисцох зоз богоявлєнску воду пре епидемиолоґийну ситуацию.

