Нєшка трокральова Вилїя, ютре Богоявлєнє

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая по григориянским календаре, нєшка ше означує трокральова Вилїя, пред вельким, найстаршим християнским шветом Богоявлєньом Господнїм, хторе будзе преславене на ютре, 6. януара.

Нєшка на Вилїю, у катедралней церкви на 8 годзин будзе Василийова Служба Божа зоз Вечурню, а на 17 годзин Всеночне. Вечарша Служба нє будзе.

Нєшка вирни посца по обичайох хтори подобни як и на крачунску Вилїю, кед ше пририхтує традицийна вечера з рибу и бобальками.

Наютре, на швето Богоявлєнє Господнє, Служби Божо у Катедралней церкви буду на 8, и 17 годзин, як и Велька Служба на 10 годзин по хторей будзе и вельке пошвецанє води.

Пошвецанє обисцох з богоявлєньску воду од 8. януара и будзе у зависносци од епидемийней ситуациї, (цо будзе оглашене у церкви на нєдзельних Службох), а почнє ше пошвецац доми на Вельким шоре.

