РУСКИ КЕРЕСТУР – Заєднїцка схадзка Управного одбору Рускей матки и Редакцийного одбору глашнїка РМ Руснак, будзе отримана нєшка на 17,30 годзин, у Канцелариї Рускей матки у Руским Керестуре.

На дньовим шоре пейц точки и питаня и предкладаня, а медзи иншим, и розпатранє предложених темох, часу и места отримованя явних трибинох о актуалних проблемох Руснацох у АП Войводини и Сербиї, догварки за запровадзованє активносцох Матки за наступни Попис жительства и друге.

