ДЮРДЬОВ – Нєшка у Основней школи Йован Йованович Змай у Дюрдьове школяром седмих и осмих класох будзе представена Штредня школа „Петро Кузмяк” з Руского Керестура и Ґимназия по руски.

Представянє Штреднєй школи и Ґимназиї зоз шицкима предносцами и околносцами у котрей ше настава одвива, як можлїви вибор за предлуженє стредньошколского образованя на руским и сербским язику почнє на 12,30 годзин у будинку дюрдьовскей Школи.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)