Нєшка у Керестуре Кирбай

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вирни у рускокерестурскей парохиї нєшка преславюю храмове швето – Кирбай.

Служба Божа будзе на 8 годзин рано, и Архиєрейска на 10 годзин з обходом коло церкви.

Вашарска часц будзе на старей локациї, у Русинскей улїци, од Фруогорскей по улїчку Орос Ґабра, а улїца будзе заварта за транспорт од 9 по 19 годзин.

За орґанизованє преслави будзе анґажоване професийне обезпеченє и патрола полицийней полициї, а Явне комуналне подприємство „Руском”, за тоту нагоду ушорело желєни поверхносци у часци дзе ше будзе отримовац вашар.

За преславу у вечарших годзинох Месна заєднїца Руски Керестур анґажовала и познати новосадски бенд „Трибал бенд” хтори свой наступ отрима у дискотеки „Амадеус”, а уход будзе шлєбодни.

Орґанизацию преслави помогла Општина Кула.

