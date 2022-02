Нєшка у керестурскей парохиї почина Вельки пост

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая нєшка почина Вельки пост, штерацецдньови период за пририхтованє ґу єдному з найвекших християнских шветох – Воскрешеня Христового – Пасхи, котре того року по григориянским календаре пада 17. априла.

Вельки пост за вирних период духовного преглїбйованя през рижни одреканя – од єдзеня, рижних задовольствох, од свадзбох и явних вешельох, а и интензивованя духовного живота. Нєшкайши дзень и строги пост у єдзеню, стредами и пиятками ше посци побило – без меса.

Од пондзелку, тє. од нєшка, вечарши Служби Божо у катедралней церкви буду на 18 годзин. Стредами и пиятками ше буду служиц и Служби Божо преждеосвящених дарох и тих дньох нє буду ранши Служби Божо.

