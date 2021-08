Нєшка у Коцуре схадзка Активу наставнїкох руского язика

КОЦУР – Нєшка, 26. авґуста, у просторийох Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре будзе отримана схадзка Активу наставнїкох руского язика з початком на 10,30 годзин.

Предложени Дньови шор за схадзку облапя, медзи иншим, и слово о 50. рочнїци „Правопису руского язика” Миколи М. Кочиша, як и огляднуце на змаганє з руского язика и язичней култури.

Тиж, на тей схадзки Актив наставнїкох будзе ше розпатрац и активносци у обласци основного и стреднього воспитаня и образованя по руски на початку школского 2021/2022. року.

