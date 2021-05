КУЛА – Нєшка, 6. мая пункт за вакцинованє у Кули у улїци Дюру Струґара 54 будзе робиц лєм у пополадньовей змени, односно од 14 до 18 годзин, а вакцину мож достац без заказованя.

Вакциновац ше мож зоз вакцину Спутнїк В або Синофарм, а зоз собу потребне вжац особну карточку и здравствену карточку.

