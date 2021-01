Нєшка у Кули почина вакцинованє жительства

КУЛА – Вакцинованє жительства у општини Кула почина нєшка у месней заєднїци Долнї Город у месце Кули, а нєодлуга и у других населєних местох општини – одлучене вчера на схадзки Штабу за позарядово ситуациї Општини котру водзел предсидатель Општини Дамян Милянич.

Як наглашел, у сотруднїцтве з Министерством державней управи и локалней самоуправи, шицко пририхтане за орґанизованє масовней вакцинациї. За тото обезпечени пункти у месних заєднїцох, та у Руским Керестуре то будзе Спортска гала.

Вакциновац ше годни гражданє хтори ше за тото приявели на порталу еУправи, а вони буду обвисцени кеди и дзе маю пойсц прияц вакцину.

