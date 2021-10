Нєшка у Кули Єшеньски фестивал „Днї бундави 2021ˮ

КУЛА – Єшеньски фестивал 7. Днї бундави 2021 отрима ше нєшка, 16. октобра, у вельким парку, прейґ драги Пошти у Кули од 10 по 17 годзин.

Орґанизаторе пририхтали сладки и слани специялитети од бундави, виставу и предаванє домашнїх продуктох и ручних виробкох, а шицко тото будзе у провадзеню живей музики.

Зоз богату програму, 70 викладательох, продуковательох здравей поживи, ґаздовства и здруженя, представя свойо продукти нащивительом манифестациї, а за наймладших учашнїкох порихтани еко роботнї и змаганя зоз наградами.

Манифестацию Днї бундави, у складзе зоз почитованьом превентивних еколоґийних мирох, орґанизує Здруженє любительох здравей поживи и здравого способу живота Еко Кула и Туристична орґанизация општини Кула, под покровительством Општини Кула.

